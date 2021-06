NCC rakentaa FinCapille puurakenteisen senioritalon – kolmekerroksinen kohde Linnanfälttiin

Turun Linnanfälttiin nousee uusi, kolmikerroksinen puutalo varttuneille ihmisille. NCC on sopinut FinCap Kiinteistökehitys oy:n kanssa talon rakentamisesta. Puisista suurelementeistä rakennettava kokonaisuus valmistuu syksyllä 2022. Sopimuksen arvo on noin 10 miljoonaa euroa.

Talo kokonaisuudessaan menee Nonna Groupin käyttöön.

Linnanfältin asuinalue on yksi Suomen suurimmista puukerrostalohankkeista. Alue kytkeytyy Aurajokeen, satamaan ja Turun linnaan, jotka yhdessä muodostavat merellisen kaupunkialueiden kokonaisuuden, jonka toiminnot koostuvat asumisesta, koulutuksesta, matkailusta ja työpaikoista. NCC on toteuttanut alueella kahdeksan puukerrostaloa, joihin on valmistunut yhteensä lähes 300 asuntoa.