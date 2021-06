RIAn terveiset Kurviselle: Rakennusarkkitehtien YAMK-koulutus käyntiin pikaisesti

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA esittää tuoreelle tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle, että Suomessa käynnistetään rakennusarkkitehtien ylempi ammattikorkeakoulututkinto. RIA:n mukaan alalla on kova pula rakennussuunnittelijoista, joilla olisi kelpoisuus suunnitella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia poikkeuksellisen vaativia kohteita.

Vuonna 2014 käynnistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä rakennusarkkitehti (AMK)

-koulutus neljässä ammattikorkeakoulussa, Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Valmistuneet ovat RIA:n mukaan sijoittuneet hyvin työmarkkinoille. Lähes kaikki ovat myös valmiita täydentämään opintojaan YAMK-tutkinnolla tai maisteritutkinnolla.

”Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on mainittu maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä. Poikkeuksellisen vaativassa rakennussuunnittelutehtävässä on oltava rakentamisen alalla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Siksi on luonnollista, että mahdollistamme uusille rakennusarkkitehdeille jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuuden. Samalla varmistamme sen, että alalle saadaan nopeasti osaavaa väkeä”, toteaa RIAn puheenjohtaja, RA Tommi Luukkonen.

Koulutuksen käynnistäminen edellyttää myös rakennusarkkitehti (YAMK) -ammattinimikkeen lisäämistä asetukseen.

”Tavoite lisätä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen aloituspaikkamääriä on nykyisen hallituksen linjauksen mukaista. Nyt esitetty vetoomus on siis suora jatkumo hallituksen tahtotilalle”, toteaa Luukkonen.