Telinekataja laajentaa yrityskaupalla Pohjois-Ruotsiin – pyrkii länsinaapurin viiden suurimman joukkoon

Teline- ja sääsuojaratkaisujen toimittajan Telinekataja Oy:n ruotsalainen tytäryhtiö ABAB Sverige Ab on ostanut Umeå Ställningsbyggnad Ab:n koko liiketoiminnan. Yrityskauppa on jatkoa ABAB Sverigen liiketoiminnan kesällä 2019 tapahtuneelle ostolle.

Nopeasti kasvaneen ABAB:in palveluksessa on 70 telinealan ammattilaista. Sen liikevaihto on noin 120 miljoonaa Ruotsin kruunua (11,8 miljoonaa euroa). Liikevaihdoltaan 30 miljoonan Ruotsin kruunun (n. 3 miljoonan euron) Umeå Ställningsbyggnadin palveluksessa on noin 30 henkeä. Lisäksi yritykset työllistävät toista sataa aliurakoitsijoiden työntekijää.

”Ruotsin teline- ja sääsuojamarkkina on moninkertainen Suomeen verrattuna. Kauppa avaa meille uusia kasvumahdollisuuksia mittavilla Pohjois-Ruotsin markkinoilla”, Telinekataja Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Markku O. Kataja sanoo tiedotteessa.

Telinekatajan liikevaihto on yli 75 miljoonaa euroa ja sillä on yli 30 prosentin markkinaosuus Suomessa. Liiketoimintaa on myös Virossa ja Venäjällä.

Telinekataja näkee ABAB Sverigen tulevaisuudessa konsernin kasvun oleellisena osana. Yrityskauppa avaa ennestään Tukholman ja Gävlen alueilla toimivan ABAB:n tien Pohjois-Ruotsin kasvaville markkinoille, joilla on käynnissä ja lähitulevaisuudessa alkamassa mittavia investointiprojekteja.

”Tavoitteemme on kasvaa toimialamme viiden suurimman yrityksen joukoon Ruotsissa. Osaavan joukkueen rakentaminen on ollut aina toimintamme keskiössä, ja nyt saamme joukkoomme kovia ammattilaisia myös maan pohjoisosista”, ABAB Sverigen toimitusjohtaja Kim Lund sanoo.