Granlund teki jälleen yrityskaupat

Sähkösuunnittelu Macel oy:n koko osakekannan kaupan myötä Granlund saa toimipisteen Forssaan.

Sähkösuunnittelu Macelin ja Granlund Hämeen fuusio on valmis kesällä 2022.

Macel on erikoistunut vaativaan automaatio- ja sähkösuunnitteluun ja se suunnittelee varsin laajalla sektorilla omakotitaloista sairaaloihin ja teollisuuteen. Asiakkaina ovat usein myös kaupungit ja kunnat.

Tällä hetkellä Macelin suunnittelijoita työllistävät esimerkiksi biolaitokset. Vanhoja laitoksia saneerataan ja uusia rakennetaan. Myös rakenteilla olevassa Forssan uudessa koulukeskuksessa Macel toimii sähkösuunnittelijana.

Alkujaan yhtiö perustettiin teollisuuden sähkösuunnittelutarpeeseen. Vuonna 2005 toiminta laajennettiin koskemaan myös rakennusten sähkösuunnittelua. Osana Granlund-konsernia tulevaisuuden paikalliseen palveluvalikoimaan kuuluu myös LVI- ja rakennusautomaatiosuunnittelua.

”Granlund Häme on Granlundin tytäryhtiöistä nuorimmasta päästä ja tarvitsimme lisää kokeneita osaajia riveihimme. Macelin myötä saamme vahvistukseksemme erittäin kokeneita ja osaavia henkilöitä. Teollisuussuunnittelu on meille uusi palvelu, mikä on hieno lisä”, Granlund Hämeen toimitusjohtaja Jukka Uotila kertoo.

”Meitä alkoi kiinnostaa liittyminen osaksi Granlundia, koska nykyisin suurten hankkeiden tarjouskilpailut ovat haastavia pienille yrityksille. Mukaan pääseviltä edellytetään kokoa ja todella laajoja referenssejä”, kertoo Sähkösuunnittelu Macelin toimitusjohtaja Jari Vahekoski sanoo.

Yrityskaupan myötä Macelin viisi työntekijää siirtyy Granlundille vanhoina työntekijöinä. Yrityksen toimisto sijaitsee Forssan keskustassa historiallisella Finlaysonin alueella vanhassa pehtoorin asunnossa. Macelin työntekijät jatkavat työtään samassa rakennuksessa, joka tunnetaan jatkossa Granlundin Forssan toimipisteenä.

Vahekoski toimii jatkossa Granlund Hämeen aluejohtajana Forssassa ja hänestä tulee myös Granlund Hämeen osakas.

Granlund Hämeen päätoimipaikka on Hämeenlinna ja sillä on Forssan lisäksi toimisto Riihimäellä. Granlund Häme työllistää fuusion jälkeen 23 henkilöä.