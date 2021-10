Senaatti korjaa yli 180-vuotiaan entisen kartanorakennuksen perusteellisesti

Vuonna 1836 alun perin asuinkartanoksi rakennettu suojeltu arvorakennus korjataan nyt toimivaksi, turvalliseksi ja terveelliseksi toimintaympäristöksi. Rakennuksen sivusiipiin tehtiin korotus vuonna 1890, ja vuonna 1910 rakennusta peruskorjattiin ja sen käyttötarkoitus ja tilat muutettiin koulukodiksi. Viimeisin peruskorjaus on tehty vuonna 1980.

Peruskorjaus toteutetaan sisäilmaan liittyvien korjaustarpeiden vuoksi. ”Tekniikka ja tietämys sisäilma-asioissa on kehittynyt melkoisesti 40 vuoden aikana. Puramme rakennuksen ihan luurangolle, ja kaikki sisäpinnat ja talotekniset järjestelmät uusitaan. Hanke turvaa jatkossa hyvän sisäilman rakennuksessa”, hankkeesta vastaava Senaatin aluepäällikkö Janne Ala-Krekola kertoo tiedotteessa.

Rakennushankkeen kustannusarvio on 7,4 miljoonaa euroa. Päärakennuksen kokonaispinta-ala on noin 1632 bruttoneliömetriä. Hankesuunnittelusta on vastannut WSP Finland. Suunnitteluryhmän kilpailutus toteutetaan syksyllä 2021. Museovirasto on ollut tiiviisti mukana hankesuunnitelman laatimisessa.

Nyt tehtävässä peruskorjauksessa noudatetaan hirsirakennukseen sovellettavin osin koulukotien toiminta- ja toimitilakonseptia, jossa huomioidaan lasten, henkilöstön ja toiminnan nykytarpeet.

Päärakennuksessa sijaitsevat koulun, hallinnon ja ruokalan tilat, joiden lisäksi sinne järjestetään peruskorjauksessa koulukodilta nykyisin puuttuvat asianmukaiset vastaanottotilat. Yhdistetty liikunta- ja juhlasali kunnostetaan ennalleen, keittiö uusitaan sekä rakennuksen molempiin päätyihin rakennetaan uudet porraskäytävät. Lämmitys-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- sekä vesi- ja viemärijärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan. Päärakennuksen viereinen käyttämätön henkilökunnan kellari puretaan ja kivimuuri korjataan. Julkisivu kunnostetaan sekä osa ikkunoista uusitaan ja osa korjataan. Peruskorjauksen yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisuuksia ulkoalueen kunnostamiseen.

Uudet tilat tulevat olemaan nykyaikaiset, viihtyisät ja kodinomaiset, joissa voi opiskella ja myös harrastaa. Tilat mahdollistavat koulukodin tulevat toiminnan ja tilojen muutostarpeet joustavasti. Koululuokat ovat yhdistettävissä ja rajattavissa, minkä lisäksi on erillisiä eriyttämis-, vetäytymis- ja keskittymistiloja. Kouluympäristöä voidaan helposti muokata kulloistenkin tarpeiden mukaan. Myös hyvään ergonomiaan ja akustiikkaan kiinnitetään huomiota.

Sippolan koulukodin tontilla on noin 30 rakennusta. Rakennukset koostuvat koulukodin opetuskäytössä olevista rakennuksista, harrastetiloista, asunto- ja majoitusrakennuksista sekä kiinteistöhuollon rakennuksista ja muista rakennelmista. Sippolan koulukodin osastopaikat on tarkoitettu ensisijaisesti peruskouluikäisille lapsille. Työntekijöitä laitoksessa on kaikkiaan noin 90.

Valtion koulukodit

Valtion koulukotien kiinteistöt ovat Suomen valtion omistamia ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimia. Valtion koulukoteja on viisi: