Vapaarahoitteiset vuokrat kohosivat maltillisesti kolmannella vuosineljänneksellä

Eniten vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat Turussa, missä nousua kertyi 1,7 prosenttia, sekä Tampereella, missä nousu oli 1,5 prosenttia. Vapaarahoitteiset vuokrat jopa laskivat Mikkelissä 0,1 prosenttia ja säilyivät ennallaan Porissa. Jyväskylässä vuokrien nousu jäi 0,2 prosenttiin.

Vuoteen 2015 verrattuna vapaarahoitteiset vuokrat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla 8,9 prosenttia ja muualla Suomessa 7,2 prosenttia. Yksittäisistä kaupungeista vapaarahoitteiset vuokrat ovat nousseet vuodesta 2015 eniten Keravalla, missä nousua on kertynyt 10,7 prosenttia, ja Turussa, missä nousu on ollut 10,6 prosenttia. Seinäjoella nousu on ollut tänä aikana vain 3,5 prosenttia ja Porissa 4,4 prosenttia.

Ara-vuokra-asuntojen vuokrat ovat nousseet vuodesta 2015 pääkaupunkiseudulla 9,0 prosenttia ja muualla Suomessa 6,8 prosenttia. Ara-vuokra-asuntojen vuokrat ovat nousseet eniten Kuopiossa, missä nousua on kertynyt 11,6 prosenttia. Vastaavasti vähiten ara-vuokrat ovat kohonneet Rovaniemellä, missä nousua on ollut 2,6 prosenttia.

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa korkeimmat keskivuokratasot ovat pääkaupunkiseudulla. Helsingissä keskivuokrat ovat 21,5 euroa neliöltä, Espoossa 18,5 euroa neliöltä ja Vantaalla 18,3 euroa neliöltä. Matalimpia keskivuokrat ovat Kouvolassa, missä niitä maksetaan 10,8 euroa neliöltä. Lähelle samaa tasoa keskivuokrat ovat Raumalla 11,0 euron neliövuokralla ja Porissa 11,2 euron neliövuokralla.

Viimeisen kuuden kuukauden aikana solmituissa uusissa vuokrasuhteissa yksiön keskimääräinen vuokraneliö maksoi Helsingissä 27,5 euroa neliöltä, Tampereella 20,0 euroa neliöltä ja Turussa 18,9 euroa neliöltä.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen vuokrien neljännesvuositilastosta, joka perustuu Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisterin ja yksityisten vuokrataloyhtiöiden tietoihin.