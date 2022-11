ARA:n asuntomarkkinakatsaus: Aso-asunto on vuokrakotia edullisempi vaihtoehto

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asumisoikeusasuminen on edelleen selvästi edullisempaa kuin asunnon vuokraaminen vapailta vuokramarkkinoilta. Ero on suurin Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla, mutta se on selkeä myös muissa suurissa kaupungeissa.

ARA:n katsauksen mukaan vapaarahoitteiset vuokrat ovat Helsingissä 55 prosenttia, Espoossa 34, Vantaalla 33 , Oulussa 29, Turussa 28, Tampereella 26, Kuopiossa 22, Jyväskylässä 18 ja Lahdessa 16 prosenttia asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeita kalliimpia.