Muista vastata Rakennuslehden Suurimmat-kyselyyn

Rakennuslehden Suurimmat-tilinpäätösselvitys on jälleen käynnissä, ja yrityksillä on vastausaikaa vielä vajaa viikko.

Rakennuslehti on koonnut ja julkaissut rakennus- ja kiinteistöalan tilinpäätöstietoja 1970-luvulta lähtien. Selvitys toteutetaan kyselyllä, joka on lähetetty sähköpostilla suurimmille rakennusliikkeille ja erikoisurakoitsijoille, suunnittelu- ja konsulttitoimistoille, tuoteteollisuusyrityksille, talotekniikkaurakoitsijoille sekä asuntorakennuttajille.

Suunnittelu- ja konsulttitoimistoille kysely toteutetaan yhdessä suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö Skolin kanssa.

Jos et ole saanut vielä kyselyä ja yrityksesi liikevaihto on yli 3 miljoonaa euroa (rakennusliikkeillä liikevaihdon alaraja on 15 miljoonaa euroa), pyydä kysely sähköpostilla tapio.kivisto@sanoma.com.

Vastausaikaa on maanantaihin 15.4. asti.

Laaja Suurimmat-tilinpäätöskokonaisuus julkaistaan printtilehdessä 24.5. ja Rakennuslehden verkkosivuilla heti sen jälkeen.

Suurimmat-kokonaisuudessa analysoidaan menneen vuoden kehitystä eri rakentamisen toimialoilla. Selvitys on koonnut vuosien ajan yli 300 rakennus- ja kiinteistöalan yrityksen keskeiset tulostiedot.

Verkossa yritysten tuloksia usealta vuodelta voi tarkastella Suurimmat-työkalun avulla, ja sillä voi myös kätevästi vertailla eri yhtiöiden tietoja ja kehitystä.

Suurimmat-työkaluun voi tutustua verkossa osoitteessa tästä: Suurimmat työkaluun. Viime vuoden Suurimmat-kokonaisuus löytyy täältä: Suurimmat 2022.