Helsinkiläinen rakennusliike meni konkurssiin
Yrityksen suunnitelmaa yrityssaneeraukselle ei hyväksytty.
Helsingin käräjäoikeus on asettanut rakennusliike Titaani Rakennuksen konkurssiin.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Helsinkiläinen rakennusliike meni konkurssiin”