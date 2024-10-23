Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Helsinkiläinen rakennusliike meni konkurssiin

Yrityksen suunnitelmaa yrityssaneeraukselle ei hyväksytty.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 23. lokakuuta 2024, 11:00
Helsingin käräjäoikeus on asettanut rakennusliike Titaani Rakennuksen konkurssiin.

