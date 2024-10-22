Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Pirkkalan raitiotien rakentamisesta päätös – Työt käyntiin vuoden lopulla

Raitiotietä rakentaa allianssi, jossa toteuttajakumppaneita ovat YIT ja NRC Group.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 22. lokakuuta 2024, 10:02
Kuva: Tampereen raitiotieallianssi Kuva: WILLE NYYSSONEN

Tampereen ja Pirkkalan valtuustot ovat tehneet päätöksen Pirkkala-Linnainmaa raitiotieallianssin siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Rakentaminen alkaa tämän vuoden lopulla, ja tavoitteena on töiden valmistuminen elokuussa 2028.

