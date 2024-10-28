Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Presto kasvaa liiketoimintakaupoilla Pohjois-Suomessa – ostokohteina Anuco ja Paloturvallisuus Pyhäjärvi

Aikaisemmin Temrexina tunnetun Anucon paloturvallisuusliiketoiminta siirtyy Prestolle marraskuun alussa ja  Paloturvallisuus Pyhäjärven liiketoiminta kuukautta myöhemmin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 28. lokakuuta 2024, 13:43
Paloturvallisuus Pyhäjärven Mika Pyhäjärvi sekä Preston Tero Roivainen ja Jari Kortelainen ovat joulukuusta lähtien samaa yritysperhettä. (Kuva: Ilmestys oy/Kati Leinonen)

Palo- ja tapaturmariskien asiantuntijayritys Presto vahvistaa asemiaan Pohjois-Suomessa ja etenkin Oulun seudulla.

