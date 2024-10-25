Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Työntekijän sormi puristui terien väliin – Ikkunavalmistajalle sakot työturvallisuusrikoksesta

Työpaikalla käytetystä koneesta puuttui suoja. Loukkaantunut oli kesätyöntekijä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 25. lokakuuta 2024, 13:58
Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi satakuntalaisen ikkunavalmistajan toimitusjohtajalle 30 päiväsakon rangaistuksen ja yhtiölle 7 500 euron yhteisösakon työturvallisuusrikoksesta. Syytteessä oli myös toinen yhtiön työntekijä, mutta hänen osaltaan syyte hylättiin.

