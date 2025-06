Jari Korpela Sähköliiton puheenjohtajaksi – aikoo tiivistää SAK-yhteistyötä Sähköliitossa otetaan uuden puheenjohtajan myötä käyttöön toimintamalli, jossa puheenjohtaja vastaa hallinnollisista asioista ja toiminnanjohtaja liiton operatiivisesta johtamisesta

Sähköliitto on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen hämeenlinnalaisen Jari Korpelan. Mies on jo ennalta tuttu, sillä Korpela on toiminut viimeiset kahdeksan vuotta liiton hallituksessa ja puheenjohtajistossa sekä teollisuus- ja erityisalojen johtokunnan puheenjohtajana.