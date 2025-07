Jukkatalon raunioille nouseva uusi pientalokonserni tähtää roimaan liikevaihtoon Tuotemerkin ostanut yritys kaavailee isoa monimerkkikonsernia pientalorakentamiseen. Tavoitteet ovat kovat, samoin riskit, mutta suhdanteiden kääntyessä uudella pelaajalla voi olla vahva asema.

Pientalomarkkina elää Suomessa historian ehkä pahimmassa murroksessa. Rakentamismäärät ovat historiallisen alhaiset, ja moni merkittäväkin toimija on kaatunut matkan varrella. Silti joillain riittää vielä uskoa parempaan tulevaisuuteen ja markkinoiden palautumiseen.

Äskettäin uutisoitu konkurssiin kaatuneen Jukkatalo-tuotemerkin henkiinherättäminen vaikuttaa tässä tilanteessa ulkopuolisen silmin isolta riskiliikkeeltä monessakin mielessä, mutta kaikki oikeudet nimeen ostaneen Havilla oy:n toimitusjohtaja Lauri Konttila näkee asian toisin.

”Kyllä me mietimme paljon tätä asiaa, mutta sitten ajattelimme, että pientalomarkkinassakin on rakentamismoodissa aina tietty määrä ihmisiä kerrallaan. Konkurssi oli tosi valitettava ja siitä uutisointi kosketti laajasti, mutta samalla on se toi Jukkataloa myös nimenä tunnetuksi”, Konttila kertoo.

”Ja kun keskiviikkona 18.12. julkistimme uutisen, niin minulle on tullut aiheesta pelkästään positiivista viestiä joka kanavasta. Suomessa on paljon ihmisiä, jotka toivovat, että Jukkatalo onnistuu uudelleen, ja totta kai mekin sitä toivomme.”

Konttila haluaa myös korostaa, että uudella yhtiöllä ei ole minkäänlaista kytkentää vanhaan yritykseen, vaan yritys lähtee liikkeelle täysin uudelta pohjalta ja uudenlaisella konseptilla. Hän uskoo, että Jukkatalosta tulee vielä vahva toimija.

Monimerkkikonseptilla palvellaan laaja-alaisesti

Yksin Jukkatalo-tuotemerkin varaan ei uutta liiketoimintaa kuitenkaan lasketa, vaan suunnitelmat ovat paljon laaja-alaisemmat. Konttila on myös tilaustyönä niin sanotusti pitkästä puusta pientaloja rakentavan Kylätimpurit oy:n toimitusjohtaja.

Kymmenisen vuotta toiminut yritys on lähtöisin Keski-Suomesta, mutta laajentanut viime vuosina Uudellemaalle, jossa se on tehnyt vuosittain 20 asuntoa. Konttilan mukaan yritys on tänä vuonna kasvanut myynnillisesti ja tämä näkyy ensi vuoden tulosluvuissa.

”Kesälomilla aukaisimme markkinoinnin myös Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle, ja Tampereella meillä on ensimmäiset rakennustyömaat jo käynnissä. Varsinais-Suomessa ensimmäinen työmaamme käynnistyy helmikuussa”, Konttila kertoo.

Kysymykseen siitä, miksei kumppaneineen panostaisi vain Kylätimpureiden kasvuun, on Konttilalla selkeä vastaus: ”Rakennamme Havillasta omakotitalorakentamisen monimerkkikonsernia. Siihen liittyy erilaisia tuotemerkkejä, jotka palvelevat erilaisia kohderyhmiä.”

”Kylätimpureiden toimintatapa on sloganinsa mukaan: ”Toiveista toteutettu”, eli yrityksellä ei ole lainkaan omaa mallistoa, vaan se on enemmänkin rakennusyhtiö, jonka kaikki talot rakennetaan paikan päällä pitkästä puusta omien timpureidemme toimesta. Ja kaikki 35 timpuriamme ovat meidän palkkalistoillamme.”

”Me haluamme kuitenkin, että Havilla kasvaa merkittäväksi toimijaksi omakotitalomarkkinoilla Suomessa. Se tarkoittaa silloin, että liikevaihtomme on yli 50 miljoonaa euroa”, Konttila toteaa.

Kylätimpurin toimintakonseptia, jossa taloja rakennetaan kohderyhmälle, jolle visuaalisuus on tärkeä osa elämänlaatua, ei haluta rikkoa rajulla kasvulla. Ja niin kovaa kasvutavoitetta, kuin Havillalle on asetettu, ei pystyisi toteuttamaan nykyisellä toimintamallilla.

Jukkatalo puolestaan tuodaan isoon muuttovalmistalomarkkinaan asiakkaille, jotka enemmän arvostavat sitä, että talotoimittaja on luotettava ja riskitön, ja jotka valitsevat uuden talonsa valmiista mallistosta. Niinpä kummallakin brändillä on omat myyjänsä ja kummankin brändin markkinointiviestintä kohdistetaan omiin kohderyhmiinsä, kuten monimerkkiautotaloissa.

Omakotitaloasumiseen asunto-osakeyhtiön helppoutta

Mikään edellä mainituista ei kuitenkaan tarjoa vielä mitään mullistavaa nykyisille markkinoille. Siksi Havilla aikookin tuoda konseptinsa yhteyteen omakotitaloasujille asunto-osakeyhtiön edut: huolto- ja ylläpitopalvelut.

Konttila uskoo, että he pystyvät kytkemään tämän palvelun osaksi konseptiaan. Vielä heillä ei ole varmuutta toteutusmallista saati yhteistyökumppania, eikä palvelusta tule varmaankaan valtakunnallista, mutta ainakin tärkeimmillä markkina-alueilla se pyritään kohdistamaan.

”Meillä on Kylätimpureiden kautta tuntuma tähän maailmaan ja uskonkin, että kohta näemme, miten tämä ratkaistaan.”

Lujaa uskoa täytyy löytyä myös Havillan hallituksen puheenjohtajalla Timo Luhtaniemellä, joka rahoittaa hanketta. Luhtaniemi johtaa myös Neco Elementsiä, joka on vuokrannut PRT Forestin tytäryhtiöltä PRT-Woodilta puuelementtitehtaan, jossa valmistettiin aiemmin konkurssiin menneen Jukkatalon puuelementtejä.