Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Kiinteistöt Suunnittelu Uutiset

Viisi ehdotusta valittiin jatkoon arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailussa

Kilpailun tulos julkistetaan ensi vuoden syksyllä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 18. joulukuuta 2024, 16:35
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Viisi ehdotusta valittiin jatkoon arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailussa
Tyrsky on yksi toiselle kierrokselle valituista ehdotuksista. Kuva: AD museo

Viisi ehdotusta on valittu jatkoon uuden, valtakunnallisen arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailussa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Viisi ehdotusta valittiin jatkoon arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailussa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset