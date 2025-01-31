Honkarakenne myllää johtoryhmäänsä – ”Haemme nopeampaa ja ketterämpää päätöksentekoa”
Johtoryhmästä jää pois kaksi henkilöä.
Honkarakenne kertoo tiivistävänsä johtamistaan, johtoryhmäänsä ja sen vastuualueita tukemaan päivitettyä strategiaa 2025–2028.
