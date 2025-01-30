Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Vaativilla rakenteillaan ihastuttanut korttelistadion palkittiin taas

Tampereen Tammelan stadion palkittiin vuoden 2024 betonirakenteena.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 30. tammikuuta 2025, 17:00
Tampereen Tammelan stadion on palkintoperusteluiden mukaan esimerkillisesti johdettu ja toteutettu suurhanke. Kuva: Tuomas Uusheimo

Tampereen Tammelan stadion on palkittu vuoden 2024 betonirakenteena. Tunnustus jaettiin Betonipäivässä Espoon Dipolissa.

