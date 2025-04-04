Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous

Tamperelaisrakentaja ajautui konkurssiin

Yhtiö jätti konkurssihakemuksen itse, koska sen varat eivät riitä velkojen maksuun.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 4. huhtikuuta 2025, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Tamperelaisrakentaja ajautui konkurssiin

Tamperelaisen Omacon Groupin tytäryhtiöt Rakennusliike Omakiinteistö oy ja Saneerauspalvelu Omakiinteistö oy ovat jättäneet konkurssihakemukset Pirkanmaan käräjäoikeuteen. Yhtiöt päättivät hakea konkurssia, koska niiden varat eivät riitä velkojen maksuun.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tamperelaisrakentaja ajautui konkurssiin”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset