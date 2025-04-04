Tamperelaisrakentaja ajautui konkurssiin
Yhtiö jätti konkurssihakemuksen itse, koska sen varat eivät riitä velkojen maksuun.
Tamperelaisen Omacon Groupin tytäryhtiöt Rakennusliike Omakiinteistö oy ja Saneerauspalvelu Omakiinteistö oy ovat jättäneet konkurssihakemukset Pirkanmaan käräjäoikeuteen. Yhtiöt päättivät hakea konkurssia, koska niiden varat eivät riitä velkojen maksuun.
