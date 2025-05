Marvea käynnisti uuden vuokratalon rakentamisen Tampereen Hippospuistossa Marvea on sitoutunut rakentamaan alueelle yhteensä lähes 200 asuntoa.

Marvea on käynnistänyt As Oy Tampereen Hipposkylän 8:n rakentamisen. Hankekokonaisuuteen kuuluu lisäksi kaksi omistusasumisen kohdetta, joista ensimmäisen rakentaminen on käynnistymässä syksyllä 2025.

TVA ja Marvea ovat sopineet 83 uuden vuokrakodin rakentamisesta.

Marvea on sitoutunut kehittämään Hippospuiston aluetta monipuolisena asuinympäristönä rakentamalla alueella yhteensä lähes 200 asuntoa. Hipposkylänkuja 8 on Marvean ensimmäinen kolmesta suunnitellusta rakennusvaiheesta Hippospuistossa. Tulevaisuudessa alueelle on rakentumassa vielä kaksi omistusasuntokohdetta, joista ensimmäisen markkinointi tullaan aloittamaan vielä tämän vuoden aikana.