Rakenteilla oleva Tampereen uusi pääpoliisiasema saa aurinkovoimalan
Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa.
Tampereen uuden pääpoliisiaseman rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa. Ne jatkuvat suunnitellusti vuoden 2026 loppuun saakka.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Rakenteilla oleva Tampereen uusi pääpoliisiasema saa aurinkovoimalan”