Mangrove sai asuntourakan Turusta Kohteen on tarkoitus valmistua syksyllä 2026.

Mangrove aloittaa kesäkuussa uudisrakennushankkeen Turun Hirvensaloon Kaistarniemen luonnonläheiselle asuinalueelle. Yhtiö toteuttaa TVT Asunnoille yhdeksän kaksikerroksista rivitaloa, joissa on yhteensä 32 modernia perheasuntoa. Rakennusten kokonaiskerrosala on 3600 neliömetriä, ja kohteen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2026.