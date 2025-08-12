Asuntosäätiöltä aso-talo Helsingin Herttoniemeen – urakoitsijana Pohjola Rakennus
Pohjola Rakennus miettii samaan kortteliin myös vapaarahoitteisen tuotannon aloittamista.
Asuntosäätiö rakennuttaa uuden aso-kerrostalon Helsingin Herttoniemeen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Asuntosäätiöltä aso-talo Helsingin Herttoniemeen – urakoitsijana Pohjola Rakennus”