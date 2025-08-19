Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Helsinkiin aletaan rakentaa isoa autokauppaa

Tilat valmistuvat syksyyn 2026 mennessä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 19. elokuuta 2025, 13:15
Havainnekuva. Kuva: Varte

Varte oy ja K-Auto ovat allekirjoittaneet KVR-urakkasopimuksen Helsingin Herttoniemeen toteutettavasta automyymälästä. Yritykset ovat suunnitelleet hanketta yhteistyössä syksystä 2024 alkaen.

