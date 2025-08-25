JM Suomi lyö lapiot maahan Nokian Kartanonrannassa – startti uudelle asuinalueelle
Nokian kaupunki rakentaa parhaillaan kaava-alueelle parhaillaan kunnallistekniikkaa ja katuja. Alueesta toivotaan vaihtoehtoa Tampereen rantarakentamiselle.
JM Suomi käynnistää ensimmäisen asuntokohteensa Nokian Kartanonrannassa. A-energialuokkaan rakennettava Joutsenmerkityssä kerrostalossa on 29 omistusasuntoa, jotka valmistuvat syyskuussa 2026.
