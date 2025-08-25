Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
JM Suomi lyö lapiot maahan Nokian Kartanonrannassa – startti uudelle asuinalueelle

Nokian kaupunki rakentaa parhaillaan kaava-alueelle parhaillaan kunnallistekniikkaa ja katuja. Alueesta toivotaan vaihtoehtoa Tampereen rantarakentamiselle.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 25. elokuuta 2025, 13:18
JM Suomi rakentaa Nokian Kartanonrantaan yhteensä noin 900 asunnon kokonaisuuden, joista ensimmäisen kohteen rakentaminen alkaa elokuun aikana. (Kuva: JM Suomi)

JM Suomi käynnistää ensimmäisen asuntokohteensa Nokian Kartanonrannassa. A-energialuokkaan rakennettava Joutsenmerkityssä kerrostalossa on 29 omistusasuntoa, jotka valmistuvat syyskuussa 2026.

