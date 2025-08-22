Kerabit luopui aurinkosähköbisneksestään – ”Hieno ja opettavainen matka”
Jatkossa Kerabit haluaa keskittyä ydinliiketoimintaansa.
Kerabit on myynyt aurinkosähköliiketoimintansa sen toimivalle johdolle ja muille avainhenkilöille. Ostettu liiketoiminta jatkaa toimintaansa PlayGreen Smart Energy -nimellä.
