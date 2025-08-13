Kirsi Mettälä lopettaa RIA:ssa – uusi toimitusjohtaja on jo etsinnässä
Väliaikaisena toimitusjohtajana on syyskuun alusta alkaen edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio.
RIA ry:n toimitusjohtaja Kirsi Mettälä on irtisanoutunut ja hän siirtyy uusiin tehtäviin RIA:n ulkopuolelle. Samalla on käynnistetty uuden toimitusjohtajan rekrytointi.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kirsi Mettälä lopettaa RIA:ssa – uusi toimitusjohtaja on jo etsinnässä”