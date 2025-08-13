Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kirsi Mettälä lopettaa RIA:ssa – uusi toimitusjohtaja on jo etsinnässä

Väliaikaisena toimitusjohtajana on syyskuun alusta alkaen edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 13. elokuuta 2025, 10:25
Kirsi Mettälän pesti RIA:ssa jäi noin 2,5 vuoden mittaiseksi. (Kuva: Marjaana Malkamäki)

RIA ry:n toimitusjohtaja Kirsi Mettälä on irtisanoutunut ja hän siirtyy uusiin tehtäviin RIA:n ulkopuolelle. Samalla on käynnistetty uuden toimitusjohtajan rekrytointi.

