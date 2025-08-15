Lakimuutos lausunnoilla: Asunnon haltuunotto helpottuu ja lyhytvuokraukseen tulossa pelisäännöt
Nykyisessä laissa ei ole lyhytvuokrausta koskevia säännöksiä ja hallintaanottoperusteet ovat osoittautuneet osin tulkinnanvaraisiksi.
Asunto-osakeyhtiölain uudistamista pohtinut työryhmä on helpottamassa huoneistojen hallintaanottoa. Sen myötä voitaisiin puuttua paremmin esimerkiksi asumishäiriöihin, tupakointikiellon rikkomiseen ja lyhytaikaisen vuokraustoiminnan aiheuttamiin haittoihin ja lisäkustannuksiin.
