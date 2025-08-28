Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
NCC rakentaa A-Kruunulle asuinkohteen

Talo ja koko korttelia palvelevan yhteispihan ensimmäinen vaihe valmistuvat talvella 2026–2027.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. elokuuta 2025, 14:20
A-Kruunu rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Tampereen Hiedanrannan pohjoiskortteleihin. NCC aloittaa nyt kerrostalon rakentamisen A-Kruunulle Hiedanrannan Tehtaan pohjoispuolelle, uuden Kuivaamonkadun varrelle. Hanke rakennetaan kokonaisvastuu-urakkana (kvr).

