Saipulle uusi toimitusjohtaja – Varkki eläkkeelle, seuraajaksi Aki Puska
Puska on ollut aiemmin muun muassa Mitta Groupin, Wise Groupin ja Aren toimitusjohtajana sekä Aro Systemsin hallituksessa. Saipu on tullut tutuksi yhtiön hallituspaikan myötä.
Talotekniikkakonserni Saipun toimitusjohtaja vaihtuu ensi vuoden alussa.
