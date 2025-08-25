Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Saipulle uusi toimitusjohtaja – Varkki eläkkeelle, seuraajaksi Aki Puska

Puska on ollut aiemmin muun muassa Mitta Groupin, Wise Groupin ja Aren toimitusjohtajana sekä Aro Systemsin hallituksessa. Saipu on tullut tutuksi yhtiön hallituspaikan myötä.

 

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 25. elokuuta 2025, 9:49
Uusi toimitusjohtaja Aki Puska aikoo pitää Saipun jatkossakin kannattavan kasvun polulla. (Kuva: Saipu oy)

Talotekniikkakonserni Saipun toimitusjohtaja vaihtuu ensi vuoden alussa.

