Kategoriat Työelämä Suunnittelu

Sitowise nimitti uuden jäsenen johtoryhmäänsä

Uusi johtoryhmän jäsen aloittaa tehtävässään tammikuussa 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. elokuuta 2025, 11:00
Sitowisen uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 7. tammikuuta 2026 alkaen Sanna Sormaala. Vuonna 1976 syntynyt Sormaala on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

