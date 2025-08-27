Sitowise nimitti uuden jäsenen johtoryhmäänsä
Uusi johtoryhmän jäsen aloittaa tehtävässään tammikuussa 2026.
Sitowisen uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 7. tammikuuta 2026 alkaen Sanna Sormaala. Vuonna 1976 syntynyt Sormaala on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.
