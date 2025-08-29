Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
SKOL löysi uuden toimitusjohtajan Rakennustiedosta

Jessica Karhu aloittaa työt marraskuussa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 29. elokuuta 2025, 14:54
Jessica Karhu on ollut Rakennustiedossa tiimipäällikkönä ja johtavana asiantuntijana. (Kuva: Teknologiateollisuus)

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry saa uuden toimitusjohtajan.

