SRV:n insinööristä tuli vuoden Betonilähettiläs – erikoisalana puhdasvalupinnat
Kuukkasen ”kädenjälkeä” on nähtävissä mm. Helsingin Kalasataman Horisontti-tornitalossa.
Vuoden Betonilähettiläs 2025 -palkinnon saajaksi on valittu rakennusinsinööri (AMK) Mika Kuukkanen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “SRV:n insinööristä tuli vuoden Betonilähettiläs – erikoisalana puhdasvalupinnat”