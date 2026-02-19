Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
YIT avaa kaupan, joka myy irrotettavia materiaaleja uudelleenkäyttöön

Vallilan korttelihanke on YIT:lle kiertotalouden pilottihanke.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 19. helmikuuta 2026, 8:46
Kuvassa YIT:n Vallilan kiertotalouskauppaa. Kuva: YIT

YIT:n Kiertotalouden kirjokortteli 697 Vallilassa Helsingissä siirtyy uuteen vaiheeseen, kun materiaalien irrotus käynnistyy ja hankkeelle avautuu tänään oma kiertotalouskauppa. Samalla YIT aloittaa kiertotalouteen liittyvän oppilaitosyhteistyön Stadin ammattiopiston kanssa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT avaa kaupan, joka myy irrotettavia materiaaleja uudelleenkäyttöön”

