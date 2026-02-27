Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Skanskalle labraremontti Helsingistä – arvo 28 miljoonaa

Rakennus on alunperin valmistunut vuonna 1966. Keskeisimmät peruskorjaus- ja muutostarpeet kohdistuvat talotekniikkaan, joka mondernisoidaan nykyvaatimusten tasolle.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. helmikuuta 2026, 9:17
Skanska ja Helsingin Yliopistokiinteistöt ovat tehneet sopimuksen Haartmaninkadun sairaalan B- ja C-siipien peruskorjauksesta. Kohde sijaitsee Helsingin Meilahdessa ja tilat tulevat HUS:n diagnostiikkakeskuksen käyttöön.

