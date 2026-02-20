Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen Infra Talous

Tilaajat kirittävät tuottavuuden parantamista – ”Jos emme vaadi mitään, niin eikö silloin tehdä kuten on tähänkin asti tehty?”

Tahtituotantoa koskevien vaatimusten ohella tilaajat ovat alkaneet vaatia urakoitsijoilta myös muiden lean-rakentamisen menetelmien, kuten teollisen rakentamisen, lisäämistä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 20. helmikuuta 2026, 6:10
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Tilaajat kirittävät tuottavuuden parantamista – ”Jos emme vaadi mitään, niin eikö silloin tehdä kuten on tähänkin asti tehty?”
Hoasin rakennuttajapäällikkö Laura Pääkkönen säätiön perusparannustyömaalla Helsingin Leppäsuolla. Kuvan kerhohuoneen seinällä on Tove Janssonin käsin tekemiä teoksia, jotka restauroidaan. Kuva: Esko Jämsä

Tilaajien hankkeissaan urakoitsijoille asettamilla vaatimuksilla on oleellinen merkitys rakentamisen tuottavuuden parantamisessa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Ryhmätilaus on edullisin tapa lukea Rakennuslehteä. Tutustu maksutta 1 kk.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Katso kaikki tilausvaihtoehdot

Diginä, printtinä, yksin tai ryhmässä. Tutustu monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tilaajat kirittävät tuottavuuden parantamista – ”Jos emme vaadi mitään, niin eikö silloin tehdä kuten on tähänkin asti tehty?””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset