Tilaajat kirittävät tuottavuuden parantamista – ”Jos emme vaadi mitään, niin eikö silloin tehdä kuten on tähänkin asti tehty?”
Tahtituotantoa koskevien vaatimusten ohella tilaajat ovat alkaneet vaatia urakoitsijoilta myös muiden lean-rakentamisen menetelmien, kuten teollisen rakentamisen, lisäämistä.
Tilaajien hankkeissaan urakoitsijoille asettamilla vaatimuksilla on oleellinen merkitys rakentamisen tuottavuuden parantamisessa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Ryhmätilaus on edullisin tapa lukea Rakennuslehteä. Tutustu maksutta 1 kk.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Katso kaikki tilausvaihtoehdot
Diginä, printtinä, yksin tai ryhmässä. Tutustu monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tilaajat kirittävät tuottavuuden parantamista – ”Jos emme vaadi mitään, niin eikö silloin tehdä kuten on tähänkin asti tehty?””