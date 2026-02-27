Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Asunnot Rakentaminen Suhdanne Uutiset

Laptin Karjula: Asuntorakentamisen vaikein vaihe on takana

Tilikauden päättyessä Laptilla oli noin 400 miljoonan euron arvoinen hankekanta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. helmikuuta 2026, 12:40
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Laptin Karjula: Asuntorakentamisen vaikein vaihe on takana
Sosiaali- ja terveyssektorin kiinteistöinvestoinnit vilkastuivat uudelleen viime vuonna. Tikkurilan palveiukeskus Vantaalla on yksi Laptin isoista työmaista. Kuva: Lapti

Rakennusliike Laptin liikevaihto kasvoi vuonna 2025 runsaat 15 prosenttia ja ylsi 260,4 miljoonaan euroon. Liiketulosta kertyi 2,6 miljoonaa euroa, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Laptin Karjula: Asuntorakentamisen vaikein vaihe on takana”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset