Laptin Karjula: Asuntorakentamisen vaikein vaihe on takana Tilikauden päättyessä Laptilla oli noin 400 miljoonan euron arvoinen hankekanta.

Rakennusliike Laptin liikevaihto kasvoi vuonna 2025 runsaat 15 prosenttia ja ylsi 260,4 miljoonaan euroon. Liiketulosta kertyi 2,6 miljoonaa euroa, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna.