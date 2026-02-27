Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Energia Infra Talotekniikka Uutiset

Datakeskukset ja infrahankkeet kasvattivat Caverionia – saldo lähes 1,2 miljardia

Koko viime vuoden liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia ja päätyi 980 miljoonaan euroon.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. helmikuuta 2026, 13:12
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Datakeskukset ja infrahankkeet kasvattivat Caverionia – saldo lähes 1,2 miljardia
Caverioinin vauhti kiihtyi viime vuoden loppua kohden. Tilauskanta oli viimeisellä neljänneksellä yli tuplasti isompi kuin vuoden 2024 lopulla.

Assemblin Caverion Groupin Suomen ja Baltian maiden sekä Fidelixin yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä liki 20 prosenttia. Liikevaihtoa kertyi 287 miljoonaa euroa, kun vastaava lukema edellisvuonna oli 240 miljoonaa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Datakeskukset ja infrahankkeet kasvattivat Caverionia – saldo lähes 1,2 miljardia”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset