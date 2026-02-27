Datakeskukset ja infrahankkeet kasvattivat Caverionia – saldo lähes 1,2 miljardia
Koko viime vuoden liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia ja päätyi 980 miljoonaan euroon.
Assemblin Caverion Groupin Suomen ja Baltian maiden sekä Fidelixin yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä liki 20 prosenttia. Liikevaihtoa kertyi 287 miljoonaa euroa, kun vastaava lukema edellisvuonna oli 240 miljoonaa.
