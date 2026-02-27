Senaatti säästi ja rakensi ennätystahtiin – vuokrien alennukset yhteensä 19 miljoonaa
Erityisesti turvallisuusviranomaisten tarpeisiin tuleva rakentaminen jatkuu vilkkaana myös lähivuosina.
Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä muodostuvan Senaatti-konsernin liikevaihto oli vuonna 2025 hieman yli 1,0 miljardia euroa ja tulos 42,1 miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Senaatti säästi ja rakensi ennätystahtiin – vuokrien alennukset yhteensä 19 miljoonaa”