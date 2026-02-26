Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Suunnittelu Kiinteistöt

Espoo on tekemässä kolmea suojelukaavaa Tapiolaan

Yhtä pysäköintialuetta esitetään asuinrakentamiseen.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. helmikuuta 2026, 15:15
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Espoo on tekemässä kolmea suojelukaavaa Tapiolaan
Aarnivalkean asuinalue on vehreä pääosin 1950-luvulla rakentunut asuinalue, joka on säilynyt verrattain hyvin. Kuva on Pilvettärenpolulta Silkkiniityn suunnalta. Kuva: Espoon kaupunki

Espoo pyrkii turvaamaan suojelukaavoilla historiallisen puutarhakaupungin arvoja Tapiolassa. Kaikkiaan näitä suojelukaavoja on hieman eri vaiheissa kolme.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Espoo on tekemässä kolmea suojelukaavaa Tapiolaan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset