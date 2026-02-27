Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Uutiset Työelämä

Teknologiateollisuuden uusi toimitusjohtaja on Taina Susiluoto

Susiluoto seuraa tehtävässä nykyistä toimitusjohtajaa Minna Hellettä, joka siirtyy huhtikuussa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajaksi.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. helmikuuta 2026, 10:48
Taina Susiluoto on toiminut aiemmin johtotehtävissä mm. Olympiakomiteassa ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa. (Kuva: Liisa Takala/Teknologiateollisuus)

Teknologiateollisuus ry:n hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi Taina Susiluodon. Hän aloittaa tehtävässään 1.3.2026.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

