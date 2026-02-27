Teknologiateollisuuden uusi toimitusjohtaja on Taina Susiluoto
Susiluoto seuraa tehtävässä nykyistä toimitusjohtajaa Minna Hellettä, joka siirtyy huhtikuussa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajaksi.
Teknologiateollisuus ry:n hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi Taina Susiluodon. Hän aloittaa tehtävässään 1.3.2026.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Teknologiateollisuuden uusi toimitusjohtaja on Taina Susiluoto”