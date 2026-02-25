Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Hartelan sukupolvenvaihdos etenee – ensimmäinen neljännen sukupolven edustaja hallitukseen

Sukupolvenvaihdos on luonteva osa jo vuonna 1942 perustetun Hartelan pitkää historiaa perheyrityksenä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. helmikuuta 2026, 13:52
Kaisa Kuusniemi

Hanna Hartela jättää paikkansa Hartelan hallituksessa, ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi nimitetään hänen tyttärensä Kaisa Kuusniemi 3. maaliskuuta alkaen. Kuusniemi on Hartelan omistajaperheen ensimmäinen neljännen sukupolven edustaja hallituksessa.

