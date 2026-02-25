Hartelan sukupolvenvaihdos etenee – ensimmäinen neljännen sukupolven edustaja hallitukseen
Sukupolvenvaihdos on luonteva osa jo vuonna 1942 perustetun Hartelan pitkää historiaa perheyrityksenä.
Hanna Hartela jättää paikkansa Hartelan hallituksessa, ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi nimitetään hänen tyttärensä Kaisa Kuusniemi 3. maaliskuuta alkaen. Kuusniemi on Hartelan omistajaperheen ensimmäinen neljännen sukupolven edustaja hallituksessa.
