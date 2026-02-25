Malminkenttä on geotekninen palapeli, jonka rakentamiseen menee jopa 30 vuotta – Pitkä rakentamisaika auttaa vähentämään päästöjä
Vanhan lentoaseman paikalle tulevina vuosina rakentuva uusi kaupunginosa on Helsingin suurin projektialue. Sen esirakentamisen päästöt pyritään puolittamaan.
Malmin entisen lentoaseman paikalle Helsingissä rakennettavan Malminkentän alueen ensimmäisen asuinrakennuksen työt käynnistyivät joulukuussa. Kunnian sai TA-Asumisoikeuden kahdeksankerroksinen kerrostalo, johon tulee 48 asuntoa ja katutasoon liiketilaa.
