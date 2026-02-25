Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Malminkenttä on geotekninen palapeli, jonka rakentamiseen menee jopa 30 vuotta – Pitkä rakentamisaika auttaa vähentämään päästöjä

Vanhan lentoaseman paikalle tulevina vuosina rakentuva uusi kaupunginosa on Helsingin suurin projektialue. Sen esirakentamisen päästöt pyritään puolittamaan.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 25. helmikuuta 2026, 6:00
Stabilointikoneet lumenvastaanottopaikan stabilointityötä tekemässä. Kuivaa, hienojakoista sideainetta kuljetetaan säiliöautoissa työmaalle ja syötetään ilmanpaineen avulla maahan. Kuva: Harri Saarinen

Malmin entisen lentoaseman paikalle Helsingissä rakennettavan Malminkentän alueen ensimmäisen asuinrakennuksen työt käynnistyivät joulukuussa. Kunnian sai TA-Asumisoikeuden kahdeksankerroksinen kerrostalo, johon tulee 48 asuntoa ja katutasoon liiketilaa.

