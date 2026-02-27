Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Kiinteistöt Sijoittaminen Suhdanne Talous Uutiset

Citycon petrasi viimeisellä neljänneksellä – tehostuskuuri jatkuu myös tänä vuonna

Tavoitteena on vähentää kiinteistöomistuksia yhteensä 1,0 miljardilla eurolla.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. helmikuuta 2026, 9:02
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Citycon petrasi viimeisellä neljänneksellä – tehostuskuuri jatkuu myös tänä vuonna
Citycon aikoo tänä vuonna parantaa kiinteistöjen kaupallista suorituskykyä, kasvattaa vuokratuottoja sekä investoida valikoidusti energia- ja vastuullisuushankkeisiin. Kauppakeskus Iso Omena on yksi Cityconin omistuksista.

Kiinteistösijoittaja Cityconin nettovuokratuotto oli vuoden 2025 loka–joulukuussa 53,5 miljoonaan euroa, kun se vuotta aiemmin oli 54,3 miljoonaa euroa. Operatiivinen liikevoitto sen sijaan petraantui 47,1 miljoonaa euroon, kun se vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä oli 45,9 miljoonaa euroa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Citycon petrasi viimeisellä neljänneksellä – tehostuskuuri jatkuu myös tänä vuonna”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset