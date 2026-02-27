Citycon petrasi viimeisellä neljänneksellä – tehostuskuuri jatkuu myös tänä vuonna
Tavoitteena on vähentää kiinteistöomistuksia yhteensä 1,0 miljardilla eurolla.
Kiinteistösijoittaja Cityconin nettovuokratuotto oli vuoden 2025 loka–joulukuussa 53,5 miljoonaan euroa, kun se vuotta aiemmin oli 54,3 miljoonaa euroa. Operatiivinen liikevoitto sen sijaan petraantui 47,1 miljoonaa euroon, kun se vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä oli 45,9 miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Citycon petrasi viimeisellä neljänneksellä – tehostuskuuri jatkuu myös tänä vuonna”