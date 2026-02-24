ET Fuelsin tehdashanke otti askeleen eteenpäin Ranualla – reilu tukipotti Business Finlandilta
Investoinnin suuruus on noin 900 miljoona euroa ja rakennusaikana 2030-2023 on arvioitu syntyvän noin 500 työpaikkaa.
ET Fuels Finland on saamassa lähes 119 miljoonan euron investointiverohyvityksen Business Finlandilta Ranuan Näätäaavalle suunniteltuun e-metanolihankkeeseen. Verohyvitys kattaa enintään 20 prosenttia hyväksyttävistä investointikustannuksista.
ET Fuelsin mukaan verohyvitys vahvistaa hankkeen kilpailukykyä ja rahoituskelpoisuutta sekä nopeuttaa sen etenemistä kohti lopullisia investointipäätöksiä. Laitos palvelisi Euroopan meriliikenteen ja teollisuuden markkinoita, joihin kohdistuu kiristyviä päästövähennysvaatimuksia.
ETFuels on kehittänyt Ranuan hanketta yhteistyössä Suomen valtion omistaman Neova oy:n kanssa. Laitos tuottaisi vuosittain 110 000 tonnia uusiutuvaan vetyyn perustuvaa e-metanolia. Tuotannossa hyödynnettäisiin uusiutuvan sähkön tuotantoa ja eloperäisen hiilidioksidin saatavuutta. Alueelle on suunnitteilla myös iso, jopa 57 voimalan tuulivoimapuisto.
”ET Fuelsin e-metanolitehdas olisi toteutuessaan valtava investointi Ranuan kuntaan. Projekti etenee parhaillaan sekä kaavoituksen että ympäristövaikutusten osalta. Ranualla on menossa positiivisten uutisten helmikuu, kun viime viikolla vihittiin käyttöön biokaasulaitos ja tällä viikolla saamme näin merkittävän positiivisen uutisen”, kehittämispäällikkö Mikko Pöykkö iloitsee.
Investoinnin suuruus on noin 900 miljoona euroa. Rakennusaikana työpaikkoja on arvioitu syntyvän noin 500. Tavoitteena on päästä rakentamaan tuulivoimaloita ja tehdasta vuosina 2030-2032. Tuotanto voisi alkaa vuonna 2033.
Irlantiin rekisteröity ET Fuels on kertonut hankkeista myös Teksasissa Yhdysvalloissa ja Espanjassa. Yhtiö tavoittelee alkuun seitsemän vihreän metanolitehtaan rakentamista Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.
