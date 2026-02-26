Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lämpöpumpputekniikka tarjoaa jo lähes vallankumouksellisia vaihtoehtoja energiantuotantoon

Lämpöpumppujen käyttö kiinteistöissä on jo arkea, mutta uusilla, aiempaa huikeasti korkeammilla lämpötilatasoilla ne voivat mullistaa energiamarkkinat. Etenkin hukkalämpöjen hyödyntäminen lämmöntuotannossa paranee entisestään.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 26. helmikuuta 2026, 14:00
Lämpöpumppujen rooli ja merkitys osana energiainfraa voi kasvaa vielä merkittävästi tähänastisesta. Uusia sovelluskohteita löytyy jatkuvasti, mutta myös teknologian huima kehitys avaa lämpöpumpputekniikan hyödyntämiselle täysin uusia mahdollisuuksia.

