Lämpöpumpputekniikka tarjoaa jo lähes vallankumouksellisia vaihtoehtoja energiantuotantoon
Lämpöpumppujen käyttö kiinteistöissä on jo arkea, mutta uusilla, aiempaa huikeasti korkeammilla lämpötilatasoilla ne voivat mullistaa energiamarkkinat. Etenkin hukkalämpöjen hyödyntäminen lämmöntuotannossa paranee entisestään.
Lämpöpumppujen rooli ja merkitys osana energiainfraa voi kasvaa vielä merkittävästi tähänastisesta. Uusia sovelluskohteita löytyy jatkuvasti, mutta myös teknologian huima kehitys avaa lämpöpumpputekniikan hyödyntämiselle täysin uusia mahdollisuuksia.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lämpöpumpputekniikka tarjoaa jo lähes vallankumouksellisia vaihtoehtoja energiantuotantoon”