Antti Inkilä sai johtajapestin Vartelta
Inkilä toimi viimeksi YIT:n Asuminen-segmentin johtajana.
Diplomi-insinööri Antti Inkilä aloittaa liiketoimintajohtajana Vartella 2. maaliskuuta. Uudessa toimessaan hän vastaa emoyhtiön operatiivisen toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta tiiviissä yhteistyössä tulosyksiköiden vetäjien kanssa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Antti Inkilä sai johtajapestin Vartelta”