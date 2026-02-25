Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Antti Inkilä sai johtajapestin Vartelta

Inkilä toimi viimeksi YIT:n Asuminen-segmentin johtajana.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. helmikuuta 2026, 10:30
Antti Inkilä. Kuva: Varte

Diplomi-insinööri Antti Inkilä aloittaa liiketoimintajohtajana Vartella 2. maaliskuuta. Uudessa toimessaan hän vastaa emoyhtiön operatiivisen toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta tiiviissä yhteistyössä tulosyksiköiden vetäjien kanssa.

