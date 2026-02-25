Antti Inkilä sai johtajapestin Vartelta Inkilä toimi viimeksi YIT:n Asuminen-segmentin johtajana.

Diplomi-insinööri Antti Inkilä aloittaa liiketoimintajohtajana Vartella 2. maaliskuuta. Uudessa toimessaan hän vastaa emoyhtiön operatiivisen toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta tiiviissä yhteistyössä tulosyksiköiden vetäjien kanssa.