Kansainväliset tilaajat vaativat parempaa – Työturvallisuus koheni hiukan viime vuonna
Sekä tapaturmien määrä että tapaturmataajuus laskivat viime vuonna vuodesta 2024.
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrän lasku jatkui myös viime vuonna ja myös tapaturmataajuus laski hieman. Vuonna 2025 sattui yhteensä 375 poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun niitä edellisvuonna sattui 402.
