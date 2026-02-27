Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Työelämä

Kansainväliset tilaajat vaativat parempaa – Työturvallisuus koheni hiukan viime vuonna

Sekä tapaturmien määrä että tapaturmataajuus laskivat viime vuonna vuodesta 2024.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 27. helmikuuta 2026, 12:16
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kansainväliset tilaajat vaativat parempaa – Työturvallisuus koheni hiukan viime vuonna
Suojavarusteiden käyttö on nykyään standardi. Tapaturmiin johtavat syyt liittyvät enemmän työvaiheiden suorittamiseen liittyviin valintoihin. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Helttunen

Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrän lasku jatkui myös viime vuonna ja myös tapaturmataajuus laski hieman. Vuonna 2025 sattui yhteensä 375 poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun niitä edellisvuonna sattui 402.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kansainväliset tilaajat vaativat parempaa – Työturvallisuus koheni hiukan viime vuonna”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset