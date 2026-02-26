Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Ramboll Finlandin toimitusjohtaja vaihtuu

Maija Jokela tuli toimitusjohtajaksi vuonna 2021.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 26. helmikuuta 2026, 14:02
Maija Jokela toimi Ramboll Finlandin toimitusjohtajana useita vuosia. Kuva: Jussi Helttunen

Suunnittelu- ja konsultointiyritys Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Maija Jokela lähtee yhtiöstä. Jaana Tyynismaa toimii vt. toimitusjohtajana 16. maaliskuuta alkaen, kunnes seuraaja on löydetty.

