Ramboll Finlandin toimitusjohtaja vaihtuu
Maija Jokela tuli toimitusjohtajaksi vuonna 2021.
Suunnittelu- ja konsultointiyritys Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Maija Jokela lähtee yhtiöstä. Jaana Tyynismaa toimii vt. toimitusjohtajana 16. maaliskuuta alkaen, kunnes seuraaja on löydetty.
