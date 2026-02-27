Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Rejlers osti erikoisosaamista – Suomen GPS-Mittaus saman katon alle

Kuopiolaisyritys työllistää noin 50 asiantuntijaa ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljoonaa euroa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. helmikuuta 2026, 13:31
Rejlers-perhe kasvaa jälleen yrityskaupalla. Kuvassa vasemmalta Savon Kuljetuksen hallituksen puheenjohtaja Pekka Usva, Rejlersin infratoimialan johtaja Aki Hakkarainen, Rejlersin talousjohtaja Katja Forsman, Suomen GPS-Mittauksen toimitusjohtaja Mika Jääskeläinen ja Rejlersin toimitusjohtaja Mikko Vaahersalo. (Kuva: Sanna Liimatainen)

Rejlers on ostanut kuopiolaisen mittaus- ja geoteknisiä palveluita tarjoavan Suomen GPS-Mittaus oy:n. Samalla siitä tulee osa Rejlersin infratoimialaa maaliskuun alusta lukien.

