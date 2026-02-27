Rejlers osti erikoisosaamista – Suomen GPS-Mittaus saman katon alle
Kuopiolaisyritys työllistää noin 50 asiantuntijaa ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljoonaa euroa.
Rejlers on ostanut kuopiolaisen mittaus- ja geoteknisiä palveluita tarjoavan Suomen GPS-Mittaus oy:n. Samalla siitä tulee osa Rejlersin infratoimialaa maaliskuun alusta lukien.
