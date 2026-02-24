Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Sähkövarastoja nousee nyt tiiviiseen tahtiin – reserviä jo ydinvoimalan verran

Helmikuun alkuun mennessä varastoja oli verkossa 261 kappaletta, ja niiden yhteisteho oli 980 MW. Lisäksi sähköjärjestelmässä on pienempiä akkuja, joiden kapasiteetti on yhteensä noin 70 MW.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 24. helmikuuta 2026, 11:16
Varastot tukevat sähköjärjestelmän joustavuutta osallistumalla reservimarkkinoille sekä tasapainottamalla tuotantoa ja kulutusta sähköpörssissä.

Fingridin keräämien ja arvioimien tietojen mukaan Suomen sähköverkkoihin on liitetty sähkövarastoja jo noin 1 050 MW:n verran. Liittämistahdin odotetaan jatkuvan nopeana myös tulevina vuosina.

