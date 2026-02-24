Sähkövarastoja nousee nyt tiiviiseen tahtiin – reserviä jo ydinvoimalan verran
Helmikuun alkuun mennessä varastoja oli verkossa 261 kappaletta, ja niiden yhteisteho oli 980 MW. Lisäksi sähköjärjestelmässä on pienempiä akkuja, joiden kapasiteetti on yhteensä noin 70 MW.
Fingridin keräämien ja arvioimien tietojen mukaan Suomen sähköverkkoihin on liitetty sähkövarastoja jo noin 1 050 MW:n verran. Liittämistahdin odotetaan jatkuvan nopeana myös tulevina vuosina.
